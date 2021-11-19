Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Tokat’ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Cezair Atılgan, düzenlenen askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta yaşayan evli ve 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Cezair Atılgan (68), tedavi gördüğü Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde, beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Gazi Atılgan’ın hastane morgundan alınan Türk bayrağına sarılı tabutu Ali Paşa Camiine getirildi. Tokat İl Müftüsü Abdullah Pamuklu tarafından cuma namazını müteakiben kıldırılan cenaze namazının ardından Atılgan’ın cenazesi Ulaş köyü mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine; Tokat Valisi Ozan Balcı, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Garnizon Komutanı Piyade Albay Ayhan Ocak, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tokat Şube Başkanı Bilal Özmen, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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