İki evin duvarı arasına sıkışan kedi kurtarıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde, iki evin duvarı arasına sıkışan kedi, itfaiye ekipleri tarafından balyozla duvarda boşluk açılarak kurtarıldı.

İsmetpaşa Mahallesi Ersin çıkmazında meydana gelen olayda, iki evin duvarı arasına sıkışan kedi sesini duyan vatandaşlar hayvanı kurtarmaya çalıştı. Vatandaşların uğraşları sonuç vermeyince durumu itfaiyeye bildirerek yardım istediler. İhbar üzerine bölgeye gelen Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri iki duvar arasında kalan kediyi kurtarmak için uzun uğraş vermelerine rağmen kediyi çıkartamadılar. Daha sonra ev sahibinden izin alan itfaiye ekipleri, evin içerisinde odadaki duvarı balyoz yardımıyla kırarak boşluk oluşturdu. Ardından kedi bir itfaiye eri tarafından oluşturulan boşluktan çıkarıldı. Bitkin ve korkmuş vaziyetteki kedi bir kutuya konularak tedavisi yapılmak üzere veterinere götürüldü.

Ev sahibi Kadir Ersin önemli olanın kedinin kurtarılması olduğunu belirterek, “Çocuklar kedi sesi duymuşlar bana söylediler. Ben de itfaiyeyi aradım, itfaiye ekipleri geldi kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştılar ama başaramayınca evin odasından delik açmak istediler. Ben de izin verdim duvarı kırdılar ve kediyi çıkardılar. Hiç sıkıntı yok duvarın kırılması önemli değil, önemli olan kedinin kurtarılması” dedi.

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