Tokat’ta deprem AFAD verilerine göre Tokat’ın Niksar ilçesi Kümbetli köyü yakınlarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD verilerine göre Tokat’ın Niksar ilçesi Kümbetli köyü yakınlarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD verilerine göre, deprem saat 10.02’de kaydedildi. Deprem Niksar ve çevresinde hissedildi. 4.0 büyüklüğündeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi yaralanma veya hasar oluşmadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.