Tokat’ta deprem AFAD verilerine göre Tokat’ın Niksar ilçesi Kümbetli köyü yakınlarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

AFAD verilerine göre Tokat’ın Niksar ilçesi Kümbetli köyü yakınlarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD verilerine göre, deprem saat 10.02’de kaydedildi. Deprem Niksar ve çevresinde hissedildi. 4.0 büyüklüğündeki sarsıntıda ilk belirlemelere göre herhangi yaralanma veya hasar oluşmadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.