Tokat’ın Başçiftlik ilçesi beyaza büründü

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Tokat’ın Başçiftlik ilçesi kar yağışı ile birlikte beyaza büründü.

Tokat şehir merkezinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşanırken yüksek kesimlere kar yağdı. 1425 rakımlı Başçiftlik ilçesi beyaza büründü. Yüksek kesimlerde etkili olan kar manzaraları objektiflere yansıdı. Başçiftlik kayak merkezi karla kaplandı. Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, kar yağışına sevindiklerini belirterek kayak merkezinde sezonu erken açmayı umut ettiklerini söyledi.

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