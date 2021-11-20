Tokat'ta AFAD deprem bölgesinde

Tokat'ın Niksar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde depremin ardından bölgede inceleme yapa AFAD ekipleri herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Tokat’ın Niksar ilçesine bağlı Günebakan köyünde saat 10.02'de ve 12.37 kilometre derinlikte 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından artçı sarsıntıların devam ettiği bölgede AFAD ekipleri inceleme yaptı. Günebakan ve Kümbetli köylerinde inceleme yapan AFAD ekipleri yaptıkları çalışmada herhangi bir olumsuzluğa rastlamadı.

Öte yandan, Erbaa ilçesinde bulunan Tepekışla HES barajında deprem sonrasında yaşanan görüntüler vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde su yüzeyine kabarcıkların yansıdığı görüldü.

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