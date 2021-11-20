Depreme dayanıksız kapalı spor salonunda yıkım işlemi başlatıldı

Tokat’ın Niksar ilçesinde yapılan kontrollerde depreme dayanıksız olduğu tespit edilen kapalı spor salonun, kontrollü bir şekilde yıkım işlemi başlatıldı.

Niksar’da olası bir depremi en az hasarla atlatmak için önceden alınan tedbirler kapsamında daha önceden alınan raporlar neticesinde Tokat Caddesi üzerinde bulunan Niksar Kapalı Spor Salonunun yıkım işlemleri başlatıldı. Niksar’da uzun yıllardır spor karşılaşmalarının, konserlerin ve etkinliklerin mekanı olan Kapalı Spor Salonu, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkımı gerçekleştiriliyor. Aynı yere yeniden Spor Salonu yapılacağı bildirildi. Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, yapılan çalışmaları değerlendirerek, “Gençlerimizin tüm spor aktivitelerini gerçekleştirebilecekleri yeni alanlar kazandırıyoruz. Depreme dayanıksız olan kapalı spor salonunun yıkım çalışmalarına başlandı. Mevcut alana tam donanımlı yeni bir kapalı spor salonu kazandıracağız. Ayrıca aynı bölgede butik yüzme havuzu yapım çalışmaları devam ediyor. İlçemize hayırlı olsun” dedi.

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