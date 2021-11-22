Anadolu parsı olmayı hedefliyor, 49'uncu dağa da yalnız tırmandı

Türkiye'nin ilk ve tek solo alpinisti Erdek Cennet, Anadolu parsı olmayı hedefi kapsamında 49'uncu durağı olan Tokat'ta Sivrin dağına tırmanış gerçekleştirdi.

Türkiye’nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren profesyonel dağcı Erdek Cennet, ‘81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı’ projesini sürdürüyor. Anadolu Parsı unvanı almak için başlattığı proje kapsamında Cennet’in 49'uncu durağı Tokat oldu. 2 bin 375 metre yüksekliğe sahip Sivrin Dağına tırmanış gerçekleştirdi. 81 ildeki en yüksek rakımlı dağların zirvelerine solo tırmanış yaptığını belirten Cennet, “Ülkemizde 8i ildeki 81 zirveye tırmanış yapacak olan solo alpinistlere Anadolu Parsı ünvanı verilmesi yönünde hazırlık projesidir. 4.'ncü olan art arda 3 günde 3 ilde 3 zirve programı kapsamında Sinop Zindan dağı, Kırşehir Baranlı dağından sonra Tokat Sivrin dağı zirve tırmanışını başarıyla gerçekleştirdim. 3 günde 3 ilde 3 zirve programımdaki 3. zirve tırmanışıma güzel yürekli insanların yaşadığı Tokat’ın Almus ilçesinde bulunan Cevreli köyüne ulaştım. Oradan Teknecik yaylasından Sivrin zirve tırmanış rotama girdim. Rota başlangıcımdan 400 metre irtifa alarak 3 km’lik mesafeyle 3,5 saatte 49. zirvem olan Sivrin zirve tırmanışımı başarıyla gerçekleştirdim. Zirveden Yıldız dağı, Çamlıbel dağı, Ak dağ, Mamu dağı, Topçam dağlarının sisli görüntüsü, Almus barajının ve Tokat’ın muhteşem görüntüleri ile beraber bulutların eşliğinde ve zirvede karın tadına bakmak olağan üstüydü” dedi.

Türkiye Dağcılık Federasyonu Tokat İl Temsilcisi İsmail Araz, Cennet'e rehberlik yaptı. Pandemi ve dağın şartları gibi çeşitli nedenlerle projesi uzayan Erdek Cennet, bu yılsonunda 81 projesini tamamlamayı hedefliyor.

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