Almus Baraj Gölü'nde sis manzarası

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta yoğun sis etkili olurken, Almus Baraj Gölü'nde görsel güzellik oluştu.

Kentte sabah saatlerinde sis etkili oldu. Almus ilçesindeki baraj gölü ise sisin altında kayboldu. Havadan görüntülenen barajda sisle birlikte güzel manzara ortaya çıktı. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Almus Fatih YILMAZ

2021-11-22 11:24:40



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