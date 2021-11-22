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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turhal’ın ilk kapalı yüzme havuzu açılı

İHA

Turhal’ın ilk kapalı yüzme havuzu açılı

Tokat’ın Turhal ilçesinde yapımı tamamlanan kapalı yüzme havuzu kullanıma açıldı.
Turhal Belediyesi tarafından bir yıl önce temeli atılan yarı olimpik yüzme havuzu kapılarını açtı. 25 metre uzunluğu, 10 metre genişliği, 1.50 santim derinliğindeki havuzda yüzmeyi öğrenmek isteyen vatandaşlara eğitim verilecek. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, yapılan tesislerin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak beraberinde başarıyı getireceğini belirterek, "Spor alanında yaptığımız ve yapacağımız tüm yatırımlar gençlerimizi kötü yollardan kötü alışkanlıklardan koruyacak. Bu tesisler sayesinde Turhallılar da herkes gibi yüzecek. Turhalımıza kazandırdığımız yüzme havuzumuz ve yapımına başladığımız kapalı spor salonumuzda gençlerimiz profesyonel olacakları dallarda hem ülkemizi hem de ailelerini, bizleri gururlandıracaklar. Bu tesisler başarı için, huzur ve güven için çok önemli ve güzel yatırımlar. Toplum huzuru refahı için bu gibi çalışmalarımızı çoğaltmamız gerekiyor. Zaten su, yapısı itibari ile de insanı rahatlatıyor. Bize düşen de bu fırsatları gençler için arttırmaktır" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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