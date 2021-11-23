Almus'ta yılda 6 bin 660 ton alabalık ve somon üretimi



Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ın Almus ilçesinde yer alan Almus Barajı'ndaki 30 çiftlikte, alabalık ve somon balığı üretiliyor. Baraj gölü üzerindeki tesislerde yılda 6 bin 660 ton alabalık ve somon yetiştirilerek, ihraç da ediliyor.

Tokat´ta, 300 bin dönüm üzerindeki tarım arazilerini sulayan, elektrik üretilen ve bölge turizmine katkı sağlayan Almus Barajı´nda, alabalık ve somon balığı da yetiştiriliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, su ürünlerini destekleme projesi ile bölgede alabalık yetiştiren işletmelere yılda toplam 1 milyon TL destek sağlıyor. Bu kapsamda 2021 yılında baraj gölündeki çiftliklerde 6 bin 660 ton balık üretimi yapılarak, ülke ekonomisine 150 milyon lira katkı sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Su Ürünleri Birimi Balıkçılık Teknoloji Mühendisi Osman Bozkuş, "Almus Baraj Gölü yıllardır hizmet veren bir barajımız. Taşkın, su kontrolü, sulama ve alabalık üretiminde ciddi bir öneme sahiptir. Burada da işletmelerimiz kültür alabalık yetiştiriciliğinde hizmet vermekteler. Barajımızın üzerinde 30 adet alabalık tesisi bulunuyor. 2021 yılı içinde 6 bin 660 ton balık üretimi yapıldı. Bunların bir kısmı kilogram üstü ve porsiyonluk olarak hasat edilmektedir. Yetiştirilen balıklar yurt içi ve yurt dışı pazarlara gönderiliyor. Bu da ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlıyor" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat / Almus Fatih YILMAZ

2021-11-23 12:27:11



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