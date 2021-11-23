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Atları ile trafiğe çıktılar, görenler şaştı kaldı

İHA

Atları ile trafiğe çıktılar, görenler şaştı kaldı

Tokat’ta, Türk bayrağı ve Göktürk Devleti bayrağı ile trafikte ilerleyen atlılar dikkat çekti.
Gaziosmanpaşa Bulvarına araçları ile yolda seyir halinde olan vatandaşlar beklemedikleri manzara ile karşılaştı. 6 atlının ana cadde üzerinde ellerinde Türk bayrağı ve Göktürk Devleti bayrağı ile ilerlemesi dikkat çekti. Cumhuriyet Meydanında kısa mola veren atlara ise vatandaşlar ilgi gösterdi. Atlılardan Sümmani Yılmaz, insanlara atları tanıtmak için etkinlik yaptıklarını belirterek, “At Türk’ün kanadıdır Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır” dedi. Atlılar ana caddeden ilerleyerek çiftliğin yolunu tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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