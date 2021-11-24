Kazada araçtan fırlayıp öldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)TOKAT'ta hafif ticari araca arkadan çarpan minibüsten yola fırlayan Mesut Deniz (30) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 09.30 sıralarında Erbaa-Niksar kara yolu Tepekışla Hidroelektrik Santrali yakınında meydana geldi. İstanbul'dan Erzincan'a giden Alparslan Can (78) yönetimindeki 34 BLP 372 plakalı minibüs, önündeki Ferzande Tekin (23) yönetimindeki 34 FE 0484 hafif ticari araca çarptı. Kaza sırasında minibüsün arka kısmında uyuyan Mesut Deniz, araçtan fırlayarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Deniz´in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mesut Deniz'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi morguna konuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-11-24 13:06:33



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.