Jandarma, otobüs yolcularına KADES'i tanıttı



Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)- TOKAT'ta '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde jandarma ekipleri, yolcu otobüslerinde 'Kadın Destek Uygulaması'nı (KADES) tanıttı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, '25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü' kapsamında, TokatTurhal yolundaki uygulama noktasında, şehirler arası yolcu otobüslerinde KADES'i tanıttı. Durdurulan otobüslerdeki yolculara, KADES hakkında bilgi verildi. Ayrıca yolculara turuncu kurdele hediye edildi. Yolculardan Demet Yıldız, "Jandarmanın konu ile ilgili bilgilendiriyor olması çok güzel. Böyle bir uygulama var ama insanlar bunun bilincinde olmayabilirdi. Jandarmanın bunu anlatması çok güzel" dedi. DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL

2021-11-25 11:55:20



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