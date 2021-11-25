Tokat'ta 'tefeci' operasyonu: 9 gözaltı

Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta düzenlenen 'tefeci' operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. Operasyonda 3 milyon TL tutarında kıymetli evrak niteliğinde senet ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ile Turhal ve Zile ilçelerinde tefecilik yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenledi. Eş zamanlı yapılan baskınlarda 9 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 milyon TL´lik kıymetli evrak niteliğinde senet ve ajanda ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-11-25 13:28:09
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