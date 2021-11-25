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MHP'li Bulut: "AYM'nin HDP'nin kapatılmasına karar vereceğine inanıyorum"

İHA

MHP'li Bulut: "AYM'nin HDP'nin kapatılmasına karar vereceğine inanıyorum"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Tokat Milletvekili Yücel Bulut, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) sergileyeceği adil bir yargılama ile HDP'nin kapatılmasına karar vereceğine inandığını söyledi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında söz alan MHP’li Bulut, HDP'nin kapatılma davasında yargı sürecini değerlendirdi. Bulut, MHP'nin yargı sürecini etkilediği yönündeki iddialar reddederek "İmralı'nın referansıyla yol göstermesi ile kurulmuş bir siyasi partinin şu an yine Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmiş ama cezaevinde bulunan sözde lider kadrosundaki Selahattin Demirtaş'ın Abdullah Öcalan'a atfen “Apo'nun heykellerini Türkiye'nin dört bir yanına dikeceğini” iddia etmesi gerçeği karşısında yine HDP'nin birçok mensubunun değişik kademelerde ki yöneticisinin Türkiye'nin değişik mahkemelerinde değişik savcılıklarında terör örgütü irtibatı nedeniyle soruşturma ve kovuşturma, hatta hüküm altında olduğu gerçeği ile karşı karşıya olduğumuz ortamda MHP'nin HDP'nin kapatılması için kamuoyu oluşturmaktan en ufak bir pişmanlığı, nedameti söz konusu zinhar değildir. Ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu kamuoyunu oluştururken kamuoyuna bu çağrıyı yaparken aynı zamanda yargı organlarına etkilediğine ilişkin iddiaların her birisini sahiplerine tek tek iade ediyoruz Bizler bu eylemlerin her birisi ile ilgili yargı sürecinin başlaması için Ankara Cumhuriyet savcılığına, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’na doğrudur gerekli başvuruları yaptık ancak Milliyetçi Hareket Partisi'nin yargısal sürecinin işleyişi ile ilgili en ufak bir etkisi ve dahili yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin de sergileyeceği adil bir yargılama ile terör örgütüyle arasına hiçbir mesafe koyamamış, İmralı'nın referansı ile hatta doğrudan ad koyması ile kurulmuş bugüne kadar da terör örgütünün faaliyet ve eylemlerini meşrulaştırmaya çalışmak gaye ve gayretinden başka ülkeye hiçbir katkısı olmamış bu partinin kapatılmasına karar vereceğine inanıyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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