Antrenman durdu, sahaya ambulans helikopter indi

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Tokat’ın Niksar ilçesinde sahaya ambulans helikopterin inişi sırasında futbolcular antrenmanı durdurdu.

Niksar Devlet Hastanesi'nde Kaya ve Ayşe Metin çiftinin erkek bebekleri dünyaya geldi. Bebeğin solunum güçlüğü çekmesi nedeniyle ambulans helikopter talep edildi. Ankara’dan havalanan 112 ambulans helikopteri Niksar ilçe stadyumuna indi. Bu sırada antrenman yapan Niksar Belediyespor futbol takımı oyuncuları çalışmalarına ara verdi. 112 ekipleri tarafından ambulansla stadyuma getirilen bebek, kuvözle helikoptere alındı. Havalanan helikopterle bebek Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.

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