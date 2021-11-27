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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali talimat verdi, sonbaharın güzelliği ortaya çıktı

İHA

Vali talimat verdi, sonbaharın güzelliği ortaya çıktı

Tokat Valisi Ozan Balcı’nın sonbahar yapraklarının süpürülmemesi talimatıyla kentte kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Tokat Valiliği binası önünde bulunan çınar ağaçları sonbaharın son günlerinde yapraklarını dökmeye başladı. Tokat Valisi Ozan Balcı’nın yaprakların temizlik görevlileri tarafından süpürülmemesi talimatı sonrasında görsel şölen yaşandı. Alınan karardan memnun kalan vatandaşlar manzaranın tadını çıkardı. Esnaf İhsan Gürsesli güzel görüntülerin ortaya çıkmasından mutlu olduklarını ifade ederek, “Sonbaharın son günlerini yaşıyoruz. Hazan mevsimi de olsa bu renkler insanlara güzellik katıyor. Vali beyin talimatı güzel olmuş. Bizde bu güzelliği yaşıyoruz” dedi.
Vatandaşlardan Cengiz Han ise ortaya çıkan manzaranın şehre renk kattığını belirterek, "Sonbaharında güzelliği gazel yaprakları. Vali Beye teşekkür ediyorum. Gayet nostaljik bir hava yansıtmış. Gayet güzel bir ortam olmuş. Süpürülmekten ziyade bu görüntüye de hasretiz. Mevsimin doğal güzelliği" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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