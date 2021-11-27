Devrilen kamyonetten yara almadan kurtuldular

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Tokat’ta devrilerek yan yatan kamyonette bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Pazar kara yolu Ütük köyü yakınlarında meydana geldi. E. C (23) idaresindeki 60 ZU 734 plakalı Ford marka kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yan yatan araçta bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlattı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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