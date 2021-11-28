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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bakan Yanık'ın korumaları kaza yaptı: 3 polis yaralı

DHA

Bakan Yanık'ın korumaları kaza yaptı: 3 polis yaralı


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT'a gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın koruma ekibinin otomobili, elektrik direğine çarpıp, tarlaya devrildi. Kazada 3 polis memuru, yaralandı.
Bir dizi programa katılmak üzere Tokat'a Samsun yönünden gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın korumalarının bulunduğu 34 HP 2587 plakalı otomobil, Turhal yolu Güzeldere köyü yakınlarında, yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Elektrik direğine çarpan otomobil, yol kenarındaki mısır tarlasına devrildi. Kazada 3 koruma görevlisi polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-11-28 12:22:20

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