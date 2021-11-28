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Bakan Yanık, Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsü’nün temelini attı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Tokat’ta Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsünün temelini attı

İHA

Bakan Yanık, Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsü’nün temelini attı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Tokat’ta Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsünün temelini attı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Tokat’ta Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsünün temelini attı.
Tokat Niksar karayolu üzerinde projelendirilen Türkiye’nin ilk Sosyal Hizmetler Kampüsünün temel atma töreni yağmur altında gerçekleşti. Tören alanına gelen Bakan Yanık, konvoyunda gerçekleşen ve üç yakın korumasının yaralandığı kaza ile ilgili geçmiş olsun dileklerini kabul etti. Yaşanan kazayı Tokat Valisi Ozan Balcı’ya anlatan Yanık, önlerine çıkan bir kamyonun kendilerini de tehlikeye düşündüğünü, kendilerinin kazayı atlattığını ancak korumaların kazayı atlatamadığını söyledi.
Temel atma töreninde konuşan Bakan Yanık, hayal satmayan projeler geliştirdiklerini belirterek, “Tüm projelerimizin fizibilitesini yapıyoruz. Tek tek bütün şehirlerin ve ona göre de hizmetlerimizi yaymaya çalışıyoruz. Yüzden ihtiyaçları karşılayan gerçekçi hayal satmayan hizmetler üretiyoruz. Şükürler olsun bugünden sonra da inşallah bunları devam ettireceğiz. Ülkemize hizmet etme şevkini aralıksız 20 yıldır sürdüren ve hep en iyisini en güzelini hedefleyen bir iktidarın bakanı olarak burada yaptığımız hizmetlerin geliştirilmesine, milletimizin bizlere olan inancı her zaman en öneli motivasyon kaynağımız oldu.”

“Cumhuriyet tarihinde görülmemiş işler yaptık”
Yanık, Cumhuriyet tarihi boşunca yapılamayan işler yaptıklarını ifade edip, “Sosyal hizmetleri ve sosyal yardımları daha önce Cumhuriyet tarihimizde görülmemiş şekilde çeşitlendirdik ve geliştirdik. Biz halka hizmeti hakka hizmet olduğuna inanan bu ruhu çağın gereklerine uygun olacak şekilde sosyal hizmetlerle birleştirdik. Bugün temeli atılacak olan bu kampüs tam da bu bakış açısının sonuçlarından birisi” dedi.

“Çocukların üstün yararı olmazsa olmazımız”
Yanıt, konuşmasında çocukların üstün yararının olmazsa olmazları olduğunu belirterek, “Çocuğun üstün yararı olmazsa olmazımız. Çocuğun üstün yararı ilkesi doğrultusunda aile yanında kalması mümkün olamayan çocuklarımıza kurumlarımızı açıyoruz. Çocuk Evleri Sitelerimiz işte bu yuvalara bir örnek. Çocuk hizmetlerindeki insan odaklı büyük dönüşümün parçası olarak artık korumabakım kuruluşlarımızı koğuş sisteminden ev sistemine dönüştürdük. 50100 çocuğun bir ara kaldığı koğuşlardan artık 56 çocuğun bir arada kaldığı yaşlarına göre sınıflandırıldıkları, apartman dairelerinde, mahallenin bir parçası olarak yaşadıkları fiziki şartlara dönüştürdük. Çocuklarımız hem burada hayatlarını idame ettiriyorlar, hem sosyalleşiyorlar hem yaşlarına göre ev içerisindeki sorumluluklarını paylaşarak aslında geleceğe de bir anlamda hazırlanmış oluyorlar. Sosyal olgunluğa erişerek büyüyor ya da çocuk evleri sitelerimizde, tıpkı kampüsümüzdeki gibi siteyi oluşturan küçük villa tipi konutlarda kalarak sosyalleşmiş oluyorlar. Temelini attığımız bu Sosyal Hizmet Kampüsümüzde de, 50 kişilik kapasitesiyle çocuklarımıza her türlü sosyal, kültürel ve sportif imkanları olan bir çocuk evleri sitesi inşa edeceğiz” şeklinde konuştu.
Konuşmanın ardından kampüsün temel atma töreni gerçekleştirildi.

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