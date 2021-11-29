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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Belediye sitesi tekstil kurs merkezine dönüştürülecek

İHA

Belediye sitesi tekstil kurs merkezine dönüştürülecek

Tokat’ın Turhal ilçesinde belediye sitesindeki bazı işyerlerinin tekstil kurs merkezine dönüştürülmesi için çalışma başlatıldı.
Turhal Belediyesi ilçede iş imkanlarını artırarak istihdama katkı sağlamak amacıyla harekete geçti. Bu kapsamda belediyesi sitesi içerinde bulunan bazı iş yerlerinin tekstil kurs merkezi haline getirilmesi için tadilat çalışması başlatıldı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, kurs merkezi olarak planlanan iş yerindeki çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Bekler, sosyal, kültürel ve eğitim hayatına güçlü katkılar sağlayabilmek için çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek "Toplumun tüm kesimlerinin aynı düzeyde gelişmesi, değişmesi ve ilerlemesi noktasında hayata geçirdiğimiz projelerimize bir yenisini daha ekliyoruz. İçinde bulunduğumuz alanda belediyemiz bünyesinde eğitim verecek olan tekstil kurs merkezimizi açmak için hazırlık yapıyoruz. Kursumuz da bir tekstil firmasının ihtiyaç duyduğu alanlarda, alanında uzman eğiticiler tarafından overlokçu, makineci, paketlemeci yani bir tekstil fabrikasında ihtiyaç duyulan tüm alanlarda işine hakim iş gücü yetiştirmeyi amaçlıyoruz. ’dedi.
Hedeflerinin Turhal’ı tekstil üretiminde marka bir şehir haline getirmek olduğunu belirten Başkan Bekler, “Turhal’ımızda yeni iş sahaları oluşturarak istihdamı artıracak, ilçe ekonomimize katkıda bulunacak çalışmalarımızdan bir diğeri olan meslek yüksekokulu yanında planlamalarını yaptığımız tekstil kent projemiz için ülkemizde faaliyet gösteren büyük tekstil firmaları ile görüşmeler yapıyoruz. Bölgemize kazandırmayı arzuladığımız yatırımlar için alt yapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hem kara hem de yapımı bu sene sonunda tamamlanacak olan Tokat Havalimanına yakınlığı nedeniyle hava ulaşımı ve nakliye konusunda da sıkıntısız bir şehir olan Turhalımızı her konudan çok iyi yerlere getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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