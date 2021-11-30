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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Üniversite kampüsündeki teknik lisede İngilizce tabanlı tarım eğitimi

DHA

Üniversite kampüsündeki teknik lisede İngilizce tabanlı tarım eğitimi


Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde eğitime başlayan ve 'Tarım Lisesi' olarak da bilinen, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrencilere İngilizce tabanlı teorik ve pratik eğitim veriliyor. Üniversite imkanlarından yararlanan lise öğrencileri, kendi tarımsal teknolojilerini oluşturmaya özendiriliyor.
Tokat'ta tarım sektörünün yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ortaklığında protokol imzalandı. Protokol kapsamında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi eğitim öğretime başladı. 'Tarım Lisesi' olarak da bilinen okulda hem teori hem de pratik eğitim veriliyor. İngilizce tabanlı eğitim verilen lisede, öğrencilerin uluslararası standartlarda tarım bilgisine sahip olmaları hedefleniyor. Aynı zamanda Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin laboratuvarlarını da kullanabilen öğrencilere, teknoloji eğitimi de veriliyor. Akıllı tarım teknoloji eğitimlerinin verildiği laboratuvar sayesinde mezun öğrencilerin kendi tarımsal teknolojilerini oluşturmaları hedefleniyor.
'ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ'
Okul Müdürü Prof. Dr. Gülistan Erdal, kampüsten yararlanabildiklerini belirterek, "Kampüsün bütün olanaklarından gençlerimiz faydalanmaktadır. Daha liseye geldiklerinden itibaren kampüs içerisinde üniversitenin ayrıcalıklarını yaşıyorlar. Eğitimci olarak üniversiteden hocalarımız katkı sağlıyorlar. Özellikle tarım derslerinde, henüz daha iki yılımızı tamamlamadan kompost üretim tesisimizi bir dahaki hafta açmış bulunacağız. Çocuklarımız hem burada üretim faaliyetlerinde bulunacaklar, hem kazanacaklar, hem de AR-GE faaliyetlerini yaparak ekonomiye katkı sağlayacaklar. Burada fakültelerin laboratuvarlarından faydalanıyoruz. Buradaki öğrencilerimizin yüzde 60 kız öğrenci, bu da çok önemli bir ayrıcalık. Burada öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz" dedi.
Öğrencilerden Elif Büşra Çalışkan ise "Çorum'dan geldim. Burada yurtta kalıyorum. Okulu seçmemdeki en büyük nedenim iş garantisi olması. Liseyi bitirdikten sonra direkt bir meslekte çalışmaya sahibiz. Tabi ki liseyi bitirdikten sonra da eğitimime devam edeceğim" dedi. DHA-Eğitim Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-11-30 11:05:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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