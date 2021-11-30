Tokat’ta define avcıları kaçmaya çalışırken yakalandı

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Tokat’ın Niksar ilçesinde kaçak kazı yapan 4 kişi kaçmaya çalışırken yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Niksar İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, TOKİ konutları yakınlarındaki arazide kaçak kazı yapıldığı bilgisini alarak operasyon düzenledi. Polis ekiplerini karşılarında gören şahıslar, otomobile binerek kaçmaya çalıştı. Kısa süren kovalamacanın ardından ekipler tarafından yakalanan şahısların üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 5 adet tarihi eser niteliği taşıdığı düşünülen madeni para, 2 adet el dedektörü ele geçirildi. Şüpheli 4 şahıs hakkında 2863 SKM’den adli işlem başlatıldı.

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