Tokat'ta voleybol ve basketbol sahası olmayan okul kalmayacak

Tokat il genelinde 43 okula basketbol ve voleybol sahası yapıldığı, 45 adet daha sahanın yapımı devam ettiği bildirildi.

Tokat Valiliği tarafından başlatılan Spor Tokat projesi kapsamında okullarda spor yatırımları yapılmaya devam ediyor. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, il genelinde 43 okulda basketbol ve voleybol sahası yapıldığı, 45 adet daha sahanın da yapımı devam ettiğini kaydetti. Projede nihai hedefinin tüm okullarda basketbol ve voleybol sahası yapılması olduğuna işaret eden Müdür Küçükali, “Okullarımıza yapılan yeni sahalarla öğrencilerimizin spor yapmalarına olanak sağlamak, ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek ve spor kültürünün tabana yayılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Ayrıca öğrencilerimizin kötü alışkanlıktan uzak durmalarını, sağlıklı yaşamı ön plana çıkarmalarını da amaçlayan proje ile obezite ve bağımlılığa karşı mücadeleye öncülük edilmesi hedefleniyor. Spor alışkanlığı kazanan öğrencilerimiz, ilgilendikleri spor dalında beden eğitimi öğretmenlerimiz tarafından yetiştiriliyor” dedi.

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