Tokat'ta 4 katlı apartman çökme riskine karşı boşaltıldı

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Tokat’ta temel kazısı nedeniyle 4 katlı bir apartman dairesi çökme tehlikesi nedeni ile boşaltıldı.



Devegörmez Mahallesi Fevzipaşa Caddesi üzerinde temel kazısı yapıldı. Akşam saatlerinde bina sakinleri apartman duvarının yanındaki binadan ayrılmaya başladığını fark etti. Olay yerinde polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Binanın çökme riskine karşı 4 dairede yaşayanlar tahliye edildi. Polis ekipleri güvenlik şeridi çekerek bölgeye giriş ve çıkışları durdurdu.

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