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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat'ta çökme riski taşıyan apartman havadan görüntülendi

İHA

Tokat'ta çökme riski taşıyan apartman havadan görüntülendi

Tokat’ta, çökme tehlikesi nedeni ile boşaltılan apartman havadan görüntülendi.
Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak paşa Sokak üzerinde bir müteahhit firma tarafından apartman inşaatı için temel kazısı yapıldı. Temel kazısı yapılan yerin yanında bulunan 4 katlı 4 dairenin bulunduğu Umut apartmanında yana doğru kayma meydana geldi. Akşam saatlerinde binanın çökme riskine karşı apartman tahliye edildi. Bölgede polis ve AFAD ekipleri önlem aldı. Bitişiğindeki binadan yaklaşık 20 santimetre ayrıldığını tespit edilen apartman sakinleri geceyi yakınlarının yanında geçirdi. Yıkılma tehlikesi altında bulunan apartman havadan görüntülendi.

Yaklaşık 6 ay önce taşındıkları evlerinin kullanılamaz olduğunu belirten apartman sakinleri yaşadıkları çaresizliği dile getirdi. Bina sakinlerinden Nazmi Karademir, yaşadıkları çaresizliği dile getirerek, “Dün burada hafriyat alıyorlardı. Ondan sonra karşı komşumuz ‘sizin bina yürüyor’ dedi. Ben de hemen terasa çıktım baktım. Baktım ve hakikaten 20 santimden fazla açılma var. Ondan sonra herkese haber verdik. AFAD geldi. Baktılar gördü oturulmaz dediler. Biz de gittik geceyi başka yerde geçirdik. Eşyalarımız olduğu gibi duruyor. Herkes mağdur. Akşamdan beri hiç kimse evine giremiyor. Mühürlediler, yapacak bir şey yok” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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