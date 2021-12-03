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Temelinde kayma yaşanan binadakiler, iş makinesi operatörünü uyarmış

DHA

Temelinde kayma yaşanan binadakiler, iş makinesi operatörünü uyarmış


Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, inşaat kazısı sırasında temelinde kayma olunca tahliye edilen binada oturan vatandaşlar, kazı çalışması sırasında iş makinesi operatörünü uyardıklarını belirterek mağduriyetlerinin giderilmesini istedi. Binanın kontrollü olarak yıkımı planlanıyor.
Deve Görmez Mahallesi, Feyzi Çakmak Caddesi'nde dün akşam arsada temel kazısı sırasında yan taraftaki Umut Apartmanı'nın duvarı, bitişiğindeki Gül Apartmanı'ndan yaklaşık 35 santimetre ayrıldı. Bunun üzerine her iki binada oturan 48 kişi, polis ve AFAD ekiplerince tahliye edildi. Polis ekipleri caddede güvenlik önlemi aldı. Geceyi akrabalarının yanlarında geçirenler, evlerinde bulunan değerli ziynet eşyalarını almak için yetkililerden yardım istedi. Ancak yıkılma riski nedeni ile mühürlenen iki binaya girişe de izin verilmedi.
'KEPÇECİYİ İKAZ ETTİK'
Hasar gören binada oturan Vehbi Al, temelde çalışan iş makinesi operatörünü uyardıklarını belirterek, "Dün akşam akrabalarımıza gittik. Belediye burayı mühürledi. Bina şu an çöküyor. Arkadan yarım metre, önden 35 santimetre açıklık oldu. Eşyalarımızı da alamıyoruz şu anda, henüz bir karar verilmedi. Kimse bir rapor tutmamış. Mağduruz. Çalışma sırasında kepçeciyi defalarca ikaz ettim. Kepçeci hilti ile değil de kepçenin ağzı ile vurdu. Ben evin içerisindeydim. Ev böyle hopluyordu. Dolaptaki kaplar kaşıklar döküldü. Geldim, ikaz ettim. Bir de buradaki suyu patlatmışlar" dedi.
Sıkıntı yaşadıklarını söyleyen Nazmi Karadeniz ise, "Dün geceden belli mağdur durumdayız. Binamızın yan tarafından hafriyat aldılar. Kepçe ile vura vura bina kaydı yan tarafa, herkes mağdur durumda. Evlerimize giremiyoruz. Akşamdan bizi tahliye ettiler. Başka yerlerde kaldık. İçeriye de almıyorlar, eşyamız olduğu gibi duruyor. Kapıyı da mühürlediler. İkaz ettiğimiz halde kepçeci oraya vura vura binayı bu hale getirdi'' diye konuştu.
BİNA YIKILACAK
Bu arada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile belediye yetkililerinin binanın durumunu takip ettiği ve temelinde kayma tespit edilen binanın yıkılmasının planlandığı öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-12-03 12:59:26

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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