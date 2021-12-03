Hastanede gerçeği aratmayan tatbikat

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Tokat'ta, Zile Devlet Hastanesinde yapılan yangın ve deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı.

Tokat’ın Zile ilçesinde itfaiye müdürlüğü ve hastanenin ortak çalışmasıyla tatbikat düzenlendi. Senaryo gereği yangında mahsur kalan hastalar Zile Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İtfaiye merdiveninden hastanenin üst katlarında mahsur kalanlar indirildi. Tatbikatta ayrıca depremde göçük altında kalanlarda kurtarıldı. UMKE tarafından sedye ile taşınanların feryatları gerçeğini aratmadı. Başarı ile tamamlanan tatbikat, izleyenlerden tam not aldı.

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