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Hastanede yangın tatbikatı; sağlık müdürlüğü çalışanı rolüyle dikkat çekti

DHA

Hastanede yangın tatbikatı; sağlık müdürlüğü çalışanı rolüyle dikkat çekti


TOKAT, (DHA)TOKAT'taki Zile Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Başaran, senaryo gereği oynadığı hasta yakını rolüyle dikkat çekerken feryatları, gerçeği aratmadı.  
Zile Devlet Hastanesi'nde, 'Hastane Afet Planı' kapsamında, Zile Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile sağlık görevlilerinin katılımıyla 'Olası Yangında Acil Durum Tahliye Tatbikatı' yapıldı. Senaryo gereği hastanenin acil servisinde yangın çıktı. Dumanlar binayı kaplarken, itfaiye ekipleri, hastaneyi tahliye etti. Binadaki sağlık personeli de yangın merdiveniyle çıkarıldı. İçeride mahsur kalan hasta ise sedyeyle yangın merdiveninden indirilip, bahçedeki sahra hastanesinde tedaviye alındı.
Tatbikatta, senaryo gereği hasta yakını rolünü oynayan, İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli Ahmet Başaran, performansıyla dikkat çekti. Ahmet Başaran'ın mahsur kalan yakını için feryatları, gerçeği aratmadı.  DHA-Genel Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ
2021-12-03 14:36:03

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