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Erbaa'da samanlık yangını

DHA

Erbaa'da samanlık yangını


İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) TOKAT'ın  Erbaa ilçesinde çıkan yangında 3 samanlık, 1 ahır ile 1 serender yanarak kullanılamaz hale geldi. 
Yangın saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Gökal beldesi Güldere Mahallesi'nde meydana geldi. Ünal Kaya'ya ait samanlıkta bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yakınında bulunan akrabaları olan Osman ve Ömer Kaya'nın samanlık ve ahırlarına da sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa ve Gökal Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşı 3 saat süren çalışmasının ardından söndürüldü. Yangında 3 samanlık 1 ahır ile 1 serender tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR
2021-12-05 14:51:52

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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