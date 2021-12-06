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Pelüş çocuk çantasında uyuşturucu gizlediler: 9 tutuklama

İHA

Pelüş çocuk çantasında uyuşturucu gizlediler: 9 tutuklama

Tokat’ta il merkezi ve 4 ilçede eş zamanlı olarak düzenlenen uyuşturucu madde operasyonunda yakalanan 9 kişi sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Uyuşturucu tacirlerinin uyuşturucuyu pelüş çocuk çantasında gizledikleri tespit edildi.
Tokat İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il merkezi ve Erbaa, Pazar, Yeşilyurt, Zile ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belirlenen iş yeri ve ikametlere düzenlenen operasyona 9 şahıs "TCK188 Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde imal ve Ticareti Yapmak" sucundan gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şahıslar mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düzenlenen operasyonda 440,43 gram esrar, 227,46 gram bonzai, 183 adet sentetik ecza hap, 11 adet ecstasy hap, 7,56 gram metamfetamin, 7,05 gram toz ecstasy, 2,08 gram eroin, 1 adet bong, 1 adet ruhsats1z tabanca, 2 adet şarjör, 30 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu tacirlerinin satmak istediklerini uyuşturucuları pelüş çocuk çantasında gizledikleri görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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