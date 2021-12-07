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Ayağındaki elektronik kelepçeyi kesti, jandarmayı yaraladı Elektronik kelepçeyi kesip boşanmak üzere olduğu kadının evine gitti, kadını korumaya çalışan jandarma görevlisini yaraladı

İHA

Ayağındaki elektronik kelepçeyi kesti, jandarmayı yaraladı Elektronik kelepçeyi kesip boşanmak üzere olduğu kadının evine gitti, kadını korumaya çalışan jandarma görevlisini yaraladı

Tokat'ta bir şahıs, ayağındaki elektronik kelepçeyi kesip boşanmak üzere olduğu kadının evine gitti, kadını korumaya çalışan jandarma görevlisini yaraladı.
Edinilen bilgiye göre, olay günün ilk saatlerinde Tokat merkez ilçeye bağlı Çerçi köyünde yaşandı. Eşi H.S. ile boşanma aşamasında olan Ö.S., üç gün önce uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ayağındaki elektronik kelepçeyi keserek evinden uzaklaştı. Durumun fark edilmesi üzerine H.S. ile ilgili arama çalışması başlatılarak, jandarma ekipleri tarafından H.S.’nin evinin çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Jandarma ekipleri, bugün saat 4.30 sularında evin çevresindeki köpeklerin havlaması üzerine çevreyi kontrol etmek istedi. Bu sırada Ö.S. yanındaki pompalı tüfekle jandarma görevlilerinin üzerine ateş açtı. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş F.K. sol kolundan ve bacağından yaralandı. Ö.S., yakalanarak gözaltına alındı. Koruma kararı bulunan H.S. isimli kadın, olayı zarar görmeden atlattı.
Yaralanan jandarma görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Konuyla ilgili Tokat İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kadına yönelik her türlü şiddetin önlenmesi ve kadınlarımızın korunması amacıyla hiçbir zorluktan yılmadan, canı pahasına ve fedakârlıkla görev yapmaya devam edilecektir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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