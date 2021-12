Karısının evine pompalı tüfekle saldırdı, katliamı jandarma engelledi

Tokat'ta koruma kararı olan kadının evine giderek pompalı silahla saldıran koca dehşet saçtı. Olayda yaralanan jandarma personeli kadının zarar görmesini engelledi.

Edinilen bilgiye göre olay; Tokat merkez ilçeye bağlı Çerçi köyünde yaşandı. Eşi H.S. ile boşanma aşamasında olan Ö.S., üç gün önce uzaklaştırma kararı olmasına rağmen ayağındaki elektronik kelepçeyi keserek evinden uzaklaştı. Durumun fark edilmesi üzerine H.S. ile ilgili arama çalışması başlatılarak, jandarma ekipleri tarafından H.S.'nin evinin çevresinde güvenlik tedbiri aldı. Jandarma ekipleri, saat 4.30 sularında evin çevresindeki köpeklerin havlaması üzerine çevreyi kontrol etmek istedi. Bu sırada Ö.S. yanındaki pompalı tüfekle jandarma görevlilerinin üzerine ateş açtı. Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş F.K. sol kolundan ve bacağından yaralandı. Ö.S., yakalanarak gözaltına alındı. Koruma kararı bulunan H.S. isimli kadın, olayı zarar görmeden atlattı. Yaralanan jandarma görevlisinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Yaşanan olayın ardından gün ağrıması ile birlikte dehşetin boyutu gözler önüne serildi.



Jandarma olmasaydı hepsi ölebilirdi

7 yıllık evli olan 1 çocuk annesi Hacer Gençay (26) geçtiğimiz yıl mart ayında boşanma davası açtığını, sürekli tehdit mesajları aldığını kaydetti. Jandarmanın aldığı önlem sayesinde hayatı kurtulan kadın cinayetlerinin önlenmesi için çağrıda bulunarak , “Koruma kararım vardı. Bu şahıs kelepçeyi kırıp buraya geliyor. Polis jandarmalar buradayken elinde pompalı tüfekle ateş ediyor ve jandarma bakmak için buraya gelirken ona ateş ediyor ve onu yaralıyor. Polisi, jandarmamızı, askerimizi bu şahıs yaralıyor. Yani jandarmamız olmasaydı benim ailemden birisi veyahut da hepimiz ölebilirdik. İçeriye girip tarayabilirdi hepimizi. Yani önlemini alsınlar. Bizler öldükten sonra mı önlem alınacak? Yani bizim canımız yanmadan bir önlem alsınlar. Biz bıktık artık” dedi.



Adliye’de iken de saldırıya uğramış

Gençay, boşanma aşamasında da saldırıya uğradığını belirterek, “Bir buçuk iki yıl ben adliye kapılarında sürekli gidip şikayette bulunuyorum. Sürekli bu insan beni adliyenin içinde duruşmayı beklerken darp etti. Beş tane dikiş atıldı kaşıma. İki ay kaldı avukat tutup geri her türlü tehdidi yine yapmaya devam etti. Ve sürekli tutanak tuttum, ben bu insanı alın diye. Sürekli ihlal ediyor diye tutanak tuttum. Ama hiçbir şekilde bir şey yapılmadı. Ne olursunuz artık bu insanı çıkarmayın. Yine diyerek gitti. Polisimizi, jandarmamızı burada yer alıyor. Ve orada bağırarak yine geleceğim. Yine geleceğim diyor. Lütfen artık bir çare bulun. Lütfen izin vermeyin böyle pisliklerin yaşamasına izin vermeyin. Lütfen yaşamasına izin vermeyin. Ben öldükten sonra bakın diyorum yine diyorum. Eğer benim aileme bir şey olursa bana bana bir şey olursa nasıl, nasıl uyuyacaksınız? Ne olursunuz ben, ben empati yapılsın istiyorum artık. Ben sadece onlardan empati yapılsın. Kendi evlatlarına, kendi canlarına böyle bir şey olsa böyle davranmazlar. Ben sizden bunu istiyorum. Lütfen devlet büyükleri. Yalvarırım size yardım edin” diye konuştu.



"Ben de ölen kadınlardan olmak istemiyorum"

Şahsın serbest bırakılmamasın isteyen Gençay, “Bu insanı bırakırsanız bu insan yine gelecek. Ya beni öldürecek ya abilerim öldürecek ya da bir başka bir şey. Lütfen size yalvarıyorum. Başka hiçbir şey istemiyorum sizden. Ben de ölen kadınlardan olmak istemiyorum. Yedi yıllık evliyim. Geçen yıl mart ayında ben boşanma davası açtım. Bir tane kızım var. Yani böyle. iki yıldır kabus. Başta barışmak istedi, ayrılmak istemedi, kabul etmedim. Ve bu şekilde böyle davranmaya devam ettim. Barışmazsan sana şunu yapacağım, bunu yapacağım. Her türlü şeyi yaptı. Ve artık gerçekten ben yoruldum. Ben yoruldum artık. Ölmek istemiyorum. Beni duyun. Beni duyun lütfen. Ben buramı darp ettiği zaman. yansıtmak istedim. Ama ulaşamıyorsun. Belli bir şeye kadar oluyor. Ondan sonra ulaşamıyorsun. Ben sürekli sesimi duyurmak istedim. Yani her an korkuyla yaşıyoruz.. Ne zaman bir şey olacak? Nasıl olacak? Korktuk. Ya o kelepçeyi nasıl kırıyor? Nasıl? Ben bunu anlatmak istiyorum. Nasıl kırıyor? Bu kadar güvenli değil demek ki. Ya içeriye alın. Atın bu adamı. Ya da başka bir çözüm bulun yalvarıyorum” ifadelerini kullandı.

Genç kadının babası ve ağabeyi de şahsın cezalandırılmasını istedi.

