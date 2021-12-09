Başkan Eroğlu'dan belediye işçilerine çay ile simit ikramı

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde çalışan belediye işçilerine çay ile simit ikram ederek, “Bu şehir için alın teri akıtan, gece gündüz emek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, günlük yaptığı çalışma alanları ziyaretine Örtmeliönü Mahallesi’nden başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte mahallede çalışmalarına başlayan teknik ekibi sahada ziyaret ederek kolaylıklar dileyen Başkan Eroğlu, personellerle birlikte simit yiyerek, çay içti. Başkan Eroğlu, şehri için alın teri döken belediye personeline teşekkür ederek, “Bu şehir hepimizin, hep birlikte şehrimizi daha iyiye hazırlayacağız. Örtmeliönü Mahallesi’ni çok seviyorum, burada ikamet eden vatandaşlarımız da çok güzel. Bu mahallemizin ne gibi eksiklikleri var ise en kısa zamanda gidereceğiz. Tokat Belediyesi’nde görev yapan tüm arkadaşlarımız, büyük ailemizin birer üyesidir. Sizin gibi değerli arkadaşlarımızla bu kadim şehre hizmet etmek bizi ziyadesiyle mutlu ediyor. Bu şehir için alın teri akıtan, gece gündüz emek veren herkese teşekkür ediyorum. Rabbim emeklerimizi zayi etmesin” dedi.

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