Vaşak, yol ortasında görüntülendi



Fatih YILMAZ/TOKAT,(DHA)TOKAT'ın Niksar ilçesinde nesli tükenme tehlikesinde olan vaşak kara yolunda görüntülendi.

Nesli birinci derecede koruma altında olan ve Uluslararası Doğayı Koruma Birliği'nin kırmızı listesindeki vaşak, Niksar'dan Tokat istikametine otomobiliyle gitmekte olan bir vatandaş tarafından yola uzanmış halde, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücünün korna çalmasına rağmen hareket etmeyen vaşak, bir süre sonra yerinden kalktı ve ormanda gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Tokat / Niksar Fatih YILMAZ

2021-12-12 10:44:29



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