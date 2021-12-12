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Odun yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

İHA

Odun yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde odunlu yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza; Erbaa ilçesi Kartosman köyü yolunda meydana geldi. Ormanlık alandan kesilen odunları ilçe merkezine taşıyan Recep K. yönetimindeki 60 ABL 239 plakalı kamyonet sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine sevk edildi. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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