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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta zincir marketlerde "fiyat etiketi" denetimi

İHA

Tokat’ta zincir marketlerde "fiyat etiketi" denetimi

Tokat’ın Turhal İlçesinde zabıta ekipleri zincir marketler ve süpermarketlerde temel gıda ürünlerinde fiyat etiketi denetimi yaptı.
Turhal Belediyesi Zabıta Ekipleri, Ticaret Bakanlığı'nın temel gıda ürünlerinde haksız fiyat artışının önüne geçmek için yayınladığı genelge kapsamında, fiyat etiketi ve üretim tarihi denetimi yaptı. Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler, vatandaşlardan stokçuluk, fiyat etiketi ve tarihi geçmiş ürünlerle ilgili sorun yaşamaları halinde zabıta ekipleri iletişime geçmesini istedi. Denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade eden Başkan Bekler, “Zabıta arkadaşlarımızla birlikte alışveriş meskenlerinde, marketlerde, alışveriş zincirlerinde yaptığımız çalışmalar sonucunda tarihi geçmiş fiyat etiketiyle raflarda ki satış etiketi arasında fark olan ürünlerle ilgili yaptığımız denetimler devam etmektedir. Fiyat etiketi ile kasa fiyatı arasında fark olan tarihi geçmiş ürünleri halka sunan işletmeler tespit edildiğinde tarihi geçmiş ürünler toplanarak işletmeler hakkında yasal işlemleri başlatıyoruz. Yine halkımızın ihtiyacı olan ürünlerin stok edilerek piyasaya sürülmemesi durumlarını önlemek için depo ve stok kontrollerini de yapmaya devam ediyoruz. Buradan vatandaşlarımıza bir duyuruda ve ricada bulunmak istiyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine stokçulukla ve tarihi geçmiş ürünler ile ilgi karşılaştığınız tüm sorunları bize bildirin bizde onlarla ilgi gerekli tüm çalışmaları yapalım.’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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