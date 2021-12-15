Pisa Kulesi gibi eğilmeye başlayan apartman boşaltıldı

Tokat’ta, Pisa Kulesi gibi eğilmesi nedeni ile tahliye edilen apartman sakinleri iki hafta sonra eşyalarını boşalttı.

Devegörmez Mahallesi Fevzi Çakmak Paşa Sokak üzerinde yaklaşık iki hafta önce bir müteahhit firma tarafından inşaat için temel kazısı yapıldı. Temel kazısı yapılan yerin yanında bulunan 4 dairenin bulunduğu 4 katlı Umut apartmanı yana doğru eğilmeye başladı. Yaklaşık 30 santimetre yana doğru eğilen bina, tahliye edilerek mühürlendi. Binada yapılan incelemelerin ardından apartman sakinlerinin eşyalarını boşaltmasına izin verildi. Binanın yapılacak hasar tespiti çalışmalarından sonra yıkılıp yıkılmayacağına karar verileceği öğrenildi.



Bina sakinleri destek bekliyor

Yaklaşık bir yıl önce taşındıkları binanın hasar görmesi nedeni ile evlerinden olan vatandaşlar mağdur edildiklerini ileri sürdü. Emekli ikramiyesinin üzerine kredi çekerek ev aldığını belirten Mithat Taş (55), “Evimizi boşaltıyoruz. Çok sıkıntılıyız. Bana kiraya dahi ev vermediler. Eşyalarımı depolara kaldırmak durumunda kaldım. Benim canım yandı. Bana yetkililerin yarımcı olmasını istiyorum. Bu ev bana 400 bin liraya mal oldu. Bana müteahhittin verdiği rakam 350 bin lira” dedi. Kibar Taş ise çaresizlik içinde olduklarını ifade ederek, "Ocağımız battı, sokaklarda kaldık. Kimseden yardımda almadık. Çok perişanız, verilen bu paraya ev alma şansımız yok. 350 bin liraya nereden ev alayım? Evimizin değerini vermediler. Rabbim hesabını sorsun” diye konuştu.

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