Tokat’ta 29 bin 207 kişi ikinci doz aşı olmadı

Tokat’ta, 29 bin 207 kişinin ikinci doz Covid19 aşısını olmadığı bildirildi.

Tokat İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, kentte Covid19 aşılma oranları ile ilgili değerlendirme yaptı. Sağlık Bakanlığının Tokat’ta belirlediği 481 bin 378 hedef nüfusun yüzde 85.21’nin 1. doz aşısını olduğunu belirten Nergiz, ”2. doz aşısını olmayan 29 bin 207 kişi bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın bir an önce aşılarının yapılması gerekmektedir. Aynı zamanda 1. ve 2. doz aşılarını yaptırmış vatandaşlarımızın Haziran ayına kadar 3. doz hatırlatma dozunun bir an önce yapılması gerekmektedir. Salgından korunmanın elimizdeki en güçlü silahı aşıdır. İlimizde toplam 113 ayrı noktada aşı yapılmaktadır. Tokatlı vatandaşlarımızdan hızlı bir şekilde aşılarını olmalarını ve yaptırdıkları aşılarını tamamlamalarını rica ediyoruz. Aşılarımızı tam şekilde olarak, maske, mesafe ve hijyen kurallarına da uyarak hep birlikte Covid19 virüsünü yeneceğimize inanıyorum” dedi.

Nergiz, Korona virüse karşı yerli aşı çalışmaları devam etmekte olduğuna dikkat çekerek, “Yerli aşı çalışmalarına katılmak isteyenler İl Sağlık Müdürlüğümüzden bilgi alarak gönüllü olabilirler. Aşı çalışmalarında büyük bir özveri ve yoğun gayretlerle emek sarf eden tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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