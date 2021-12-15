TOGÜ voleybol takımı 1’nci lige yükseldi

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Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) erkekler voleybol takımı şampiyon olarak birinci lige yükseldi.

Tokat’ta, Üniversiteler Federasyonu tarafından düzenlenen üniversitelerarası voleybol 1. lige yükselme müsabakaları tamamlandı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) erkekler karşılaşmasında şampiyon olarak birinci lige yükseldi. Şampiyonada Çorum Hitit Üniversitesi ikinci, Sinop Üniversitesi üçüncü oldu. Kadınlar müsabakalarında ise rakipleri gelmeyen Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi turnuvayı birinci olarak tamamladı.

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