Tokat'ta orman yangını (2)

Emekli zammı ne kadar olacak?

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SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri orman yangınının çıktığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki rüzgar nedeni ile henüz kontrol altına alınamayan yangında çok sayıda ağacın zarar gördüğü gözlendi. Yangın bölgesi havadan dron ile de görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR

2021-12-15 17:20:48



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