Tokat'ta orman yangını (2)

SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Tarım ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri orman yangınının çıktığı bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Bölgedeki rüzgar nedeni ile henüz kontrol altına alınamayan yangında çok sayıda ağacın zarar gördüğü gözlendi. Yangın bölgesi havadan dron ile de görüntülendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-İbrahim UĞUR
2021-12-15 17:20:48
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