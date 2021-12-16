Gültekin Yiğit’in acı günü

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Reşadiye Belediye Meclis Üyesi Gültekin Yiğit’in annesi son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat’ın Reşadiye ilçesinde bir süre önce geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılan İpek Yiğit (92) hayatını kaybetti. Reşadiye Belediye Meclis Üyesi Gültekin Yiğit’in annesinin cenazesi hastane morgundan alınarak Reşadiye Merkez Camine getirildi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazına Reşadiye Kaymakamı Talat Tabur, Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, İhlas Pazarlama Tokat Bölge Müdürü İlyas Miral, Türkiye Gazetesi Tokat Sivas Koordinatörü Halil Güloğlu, İhlas Tokat Yurt Müdürü Ali Osman Koç, belediye meclis üyeleri, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. İpek Yiğit’in cenazesi Reşadiye şehir mezarlığında toprağa verildi.

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