Tilkiyi av köpeğine boğdurdu, gözaltına alındı

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Fatih YILMAZ/TOKAT, (DHA) TOKAT'ın Zile ilçesinde arazide av köpeğine, tilkiyi boğdurduğu anları cep telefonu kamerası ile çekerek sosyal medyada paylaşan T.Y. (29) jandarma tarafından gözaltına alındı.

Tokat İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ekipleri, Zile ilçesine bağlı Derebaşı köyünde yaşayan T.Y.'nin av köpeğine, arazide tilkiyi boğdurduğunu ve görüntülerini sosyal medyada paylaştığını tespit etti. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteği ile şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli T.Y. jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ

2021-12-16 16:38:46



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