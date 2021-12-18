Tokat´ta kereste fabrikasında yangın

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İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA) - TOKAT´ın Erbaa ilçesinde bir kereste fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangın sonucu fabrikada büyük çaplı hasar oluştu.

Erbaa'da palet üretimi yapan Mustafa Güleç'e ait kereste fabrikada saat 02.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine Erbaa, Niksar, Taşova itfaiyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda arazöz sevk edildi. Yangın ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. Fabrikada büyük çapta hasarın meydana geldiği yangın sonucu soruşturma başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat / Erbaa İbrahim UĞUR

2021-12-18 05:30:00



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