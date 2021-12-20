Erbaa depreminin yıl dönümünde konferans düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erbaa depreminin yıl dönümünde konferans düzenlendi

İHA

Erbaa depreminin yıl dönümünde konferans düzenlendi

Tokat’ın Erbaa ilçesinde 1942 yılında yaşanan 7,0 büyüklüğündeki depremimin yıl dönümü dolayısı ile konferans düzenlendi.
Merkez üssü Erbaa, Niksar hattı olan, 20 Aralık 1942 tarihinde 17.03'te meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremde 3 bin kişi can verirken 6 bin 300 kişi yaralandı. Acı olayı 79. yıl dönümü sebebiyle Ahmet Yenihan Kongre ve Kültür Merkezinde deprem sergisinin ardından konferans verildi. Konferansa Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eren Yürüdür ve AFAD Tokat İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek konuşmacı olarak katıldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, 1942 depremini unutturmamak için programı düzenlediklerini belirterek, “3 bine yakın insanımız vefat etti. O dönemde binalar kerpiç, ahşaptı. Bizler tabi buna engel olmaya çalışıyoruz. Yüksek katlı bina olmamasına özen gösteriyoruz. Bu konuda Erbaa çok fazla diğer şehirler gibi yüksek katlı yapıların yapılmasını çok talep eden bir şehir değil. O anlamda da şanslıyız. Bu tarz felaketler yine olursa diye insanları diri tutup unutturmadan, korku salmak değil niyetimiz ama unutmamaya vesile olmak niyetiyle bu programı düzenledik. Korkarak değil de her zaman aklımızda tutarak yaptığımız binaları, kullandığımız malzemeyi ve şehirdeki yapılaşmayı hep depremi düşünerek yaparız.” dedi.
Erbaa Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ise 1942 depreminin her yıl dönümünde deprem gerçekliği konusunda bir farkındalık ve bilinç oluşturulması gerektiği ifade ederek, “Sadece Erbaa değil ülkemizin de bir gerçekliği deprem olmalıdır diye düşünüyorum. Genelde ülkemizin herhangi bir yerinde deprem olduğunda bu olayın can kaybına göre değişmekle birlikte, toplumumuzda irdelenmesi 8 ila 10 günü geçmemektedir. Yılın her günü deprem konusunda hassasiyetimizin olması gerekmektedir. Türkiye coğrafyasının yüzde 92’si deprem faylarının etki alanındadır. Türkiye nüfusunun yüzde 95’i deprem riski altında bulunmaktadır. Dolayısıyla bu gerçekliği hiçbir şekilde unutmamalıyız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Irak’ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi
YEREL HABERLER Irak’ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk ...
Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu
TOGÜ, devlet üniversiteleri arasında 15. oldu
YEREL HABERLER TOGÜ, devlet üniversiteleri arasında 15. oldu
Sahaya giren köpek maçı durdurdu, renkli görüntüler yaşandı
YEREL HABERLER Sahaya giren köpek maçı durdurdu, renkli görüntüler ...
Tokat'ta, 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı
YEREL HABERLER Tokat'ta, 'helikopter düştü' ihbarı asılsız çıktı
Tokat’ta “helikopter düştü” ihbarı asılsız çıktı
YEREL HABERLER Tokat’ta “helikopter düştü” ihbarı asılsız çıktı
İki çuval cevizle başladı, kendi işinin patronu oldu
YEREL HABERLER İki çuval cevizle başladı, kendi işinin patronu oldu
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat´ta kereste fabrikasında yangın
Tokat’ta palet fabrikasında yangın
YEREL HABERLER Tokat’ta palet fabrikasında yangın

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.