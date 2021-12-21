Tokat’ta, et yüklü tır devrildi: 1 yaralı

Tokat’ta et yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, TokatSivas kara yolu Kızıliniş mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş’tan Amasya’ya büyükbaş hayvan eti götüren Mehmet Y. (30) idaresindeki 63 ABM 167 plakalı Mercedes marka tır viraja hızlı girdi. Tırın dorsesinde tavanına kanca ile asılı olan etlerinde etkisi ile tır yoldan çıkarak bariyerlere çarparak yan yattı. Sürücü yoldan geçen vatandaşların yardımı ile bulunduğu yerden çıkartıldı. Sağlık ekipleri tarafından Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edilen sürücü tedaviye alındı. Şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri yola akan mazota köpük sıkarak müdahale etti. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili incelme başlattı.

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