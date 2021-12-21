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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu

İHA

Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu

TokatSivas kara yolunda kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu.

Tokat’ta akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkili oldu. Kent merkezi kısa sürede beyaza büründü. Şehirlerarası yollarda ise kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. TokatSivas kara yolu Kızıliniş mevki ile 1650 rakımlı Çamlıbel Tepesi'nde buzlanma nedeni ile ulaşımda aksamalar yaşandı. Bölge trafik ekipleri uygulama yaparak ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin vermedi. Buzlanma nedeni ile kayan bazı araçlar yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazalar maddi hasarla atlatıldı. Karayolları ekiplerinin kar kürüme ve tuzlama çalışmasının ardından ağır tonajlı araçların yola çıkmasına izin verilmesi bekleniyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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