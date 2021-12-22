Tokat’ta buzlanma sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tokat’ta buzlanma sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı

İHA

Tokat’ta buzlanma sürücülere ve yayalara zor anlar yaşattı

Tokat'ta kar yağışı sonrasında oluşan buzlanma nedeniyle araç sürücüleriyle yayalar zor anlar yaşadı.
Tokat’ta kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini gösterdi. Sabah saatlerinde hava sıcaklıklarının eksi 9 dereceye kadar düşmesi sonucu yollar buz pistine döndü. İl Sağlık Müdürlüğüne çıkan rampa yolda araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Kayan araçların birçoğu yoldan çıkamayarak geri döndü. Buzlu yoldan geçmeye çalışan vatandaşlar ise kendini yerde buldu. Vatandaşların zor anları kameralara yansıdı. Yere düşen vatandaşlar kazayı yara almadan atlattı. Bedestenlioğlu Mahallesi Organize Sanayi Bölgesi yolunda ise kayarak makas atan kamyon yolu trafiğe kapattı. Ağaçlara çarpan kamyonun kurtarılması için ekipler çalışma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tokat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tokat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara neden oldu
YEREL HABERLER Tokat’ta kar yağışı ve buzlanma ulaşımda aksamalara ...
Tokat'ta iki katlı müstakil evde soba yangını
YEREL HABERLER Tokat'ta iki katlı müstakil evde soba yangını
Tokat’ta ahşap evde korkutan yangın
YEREL HABERLER Tokat’ta ahşap evde korkutan yangın
Tokat’ta, et yüklü tır devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Tokat’ta, et yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Erbaa depreminin yıl dönümünde konferans düzenlendi
YEREL HABERLER Erbaa depreminin yıl dönümünde konferans düzenlendi
Irak’ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk vatandaşı toprağa verildi
YEREL HABERLER Irak’ta sele kapılarak hayatını kaybeden Türk ...
Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Karda yayılan koyunlar ilginç görüntüler oluşturdu
TOGÜ, devlet üniversiteleri arasında 15. oldu
YEREL HABERLER TOGÜ, devlet üniversiteleri arasında 15. oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.