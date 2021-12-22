Topçam yaylası beyaz örtü ile kaplandı

Tokat en büyük çam ağaçları bulunduğu Topçam Yaylası beyaz örtüye büründü.

Tokat İl merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Topçam Yaylası yazkış doğa manzarası ile görenleri mest ediyor. Bin 600 metre yükseklikte çam ağaçları ile çevrili yayla kar yağışı ile birlikte faklı bir güzelliğe büründü. Kentin bilinen ve en çok ziyaretçi alan doğal mekanları arasında yayla havadan görüntülendi. Karlı kaplı mesire alanında çay keyfi yapan Fikret Uzun, Topçam yaylasının manzarası ile görenleri mest ettiğini kaydetti.

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