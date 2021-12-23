Tokat'ta bağ evinin çatısı, alev alev yandı

Fatih YILMAZHalil İbrahim YEL/ TOKAT, (DHA)TOKAT'ta, bağ evinin kalorifer bölümünde başlayıp, çatısına sıçrayan yangın, itfaiye ekibinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü.
Erenler Mahallesi yakınındaki Soluncak Bağları'ndaki Ahmet Arat'a ait, tek katlı bağ evininin kalorifer bölümünde bulunan kabloların alev almasıyla başlayan yangın, kısa sürede çatıya sıçradı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla yangın, büyümeden kontrol altına alınarak, söndürüldü. Evde ise hasar meydana geldi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tokat Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL
2021-12-23 17:48:05
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